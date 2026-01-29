Finanzen

US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus

Der Kurssturz der Microsoft-Aktie um mehr als 10 Prozent löste am Donnerstag einen Börsenabschwung aus.
Autor
Bonnier Investor
29.01.2026 22:36
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

An den US-Börsen dominierte am Donnerstag eine Verkaufswelle, doch die Sorge der Investoren über die Ausgaben der Technologiegiganten für künstliche Intelligenz wich gegen Tagesende einer etwas ruhigeren Stimmung. Die wichtigsten Tagesindizes schlossen dennoch im Minus.

Am stärksten fiel der technologielastige Nasdaq Composite, der unter dem Druck der Microsoft-Kursverluste am Donnerstag fast 0,7 Prozent an Wert einbüßte. Der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent, während der Dow Jones Industrial Average knapp ins Plus drehte.

Microsofts Absturz und Metas Gegenbewegung

Zum größten Sorgenkind des Tages wurde Microsoft, dessen Aktie um mehr als 10 Prozent abstürzte. Obwohl die Ergebnisse des Unternehmens stark waren, verschreckten die höher als erwartet ausgefallenen Ausgaben und das verlangsamte Wachstum im Cloud-Geschäft die Anleger.

Die Tesla-Aktie drehte ebenfalls mit 3 Prozent ins Minus. Die Investoren verarbeiten die strategische Neuausrichtung des Unternehmens von Elektroautos hin zu Robotern, die unter anderem durch die Tatsache überschattet wird, dass Teslas Jahresumsatz gesunken ist.

In die entgegengesetzte Richtung bewegte sich Meta, dessen Aktie am Donnerstag um 10 Prozent zulegte. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal übertrafen die Analystenerwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Für die größte Überraschung sorgte die Ankündigung, dass das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 135 Milliarden Dollar in KI-Technologie investieren will.

Außenpolitik und Öl rücken in den Fokus

Neben dem Technologiesektor wurde das Marktgeschehen durch die sich zuspitzende geopolitische Lage beeinflusst. Spannungen zwischen den USA und dem Iran ließen den Preis für die Rohölsorte Brent erstmals seit dem Spätsommer auf 70 Dollar pro Barrel steigen. In diesem Jahr hat sich der Ölpreis um fast 13 Prozent verteuert, wobei der größte Anstieg in der letzten Woche zu verzeichnen war.

Die Wall Street verarbeitet zudem die erste Zinsentscheidung des Jahres 2026, bei der die Zinsen unverändert blieben. Dennoch hoffen die Anleger auf zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende, was jedoch wahrscheinlich nicht vor dem Ende der Amtszeit von Jerome Powell geschehen wird. Die Blicke der Investoren richten sich zudem auf Trump, der bald einen Kandidaten für den neuen Notenbankchef bekannt geben dürfte.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
29.01.2026

Der Kurssturz der Microsoft-Aktie um mehr als 10 Prozent löste am Donnerstag einen Börsenabschwung aus.

Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
DWN
Politik
Politik Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
29.01.2026

Die iranische Regierung erlässt eine Notstandsverordnung, mit der sie zentrale Befugnisse an die Provinzen überträgt. Damit trifft das...

DAX-Kurs zum Handelsschluss im Minus: SAP-Kurseinbruch belastet
DWN
Finanzen
Finanzen DAX-Kurs zum Handelsschluss im Minus: SAP-Kurseinbruch belastet
29.01.2026

Der DAX-Kurs ist am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem das DAX-Schwergewicht SAP die Anleger enttäuschte. Gleichzeitig verunsichern...

Goldpreis stoppt Rekordlauf: Edelmetallmärkte drehen plötzlich – Trendwende oder Korrektur?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis stoppt Rekordlauf: Edelmetallmärkte drehen plötzlich – Trendwende oder Korrektur?
29.01.2026

Ein Goldpreis-Rekordhoch gab es am Donnerstagmorgen genau wie in den vergangenen Tagen, mal wieder. Jeden Tag ein Goldpreis-Rekordhoch....

EU-Industrieemissions-Richtlinie für Klimaschutz: Neue Schadstoffregeln für Industrie beschlossen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Industrieemissions-Richtlinie für Klimaschutz: Neue Schadstoffregeln für Industrie beschlossen
29.01.2026

Das Bundeskabinett verabschiedet einen Gesetzesentwurf, der eine Richtlinie der EU zu Industrieemissionen bis zum 1. Juli in nationales...

Novo Nordisk-Aktie wieder unter Druck: Holt Eli Lilly den Vorsprung endgültig auf?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Novo Nordisk-Aktie wieder unter Druck: Holt Eli Lilly den Vorsprung endgültig auf?
29.01.2026

Die Novo Nordisk-Aktie steht nach einem kurzen Zwischensprint wieder unter Druck: Im Frankfurter Börsenhandel am Donnerstag verliert die...

Europäische Investitionsbank (EIB): EU-Förderbank verstärkt Engagement in der Verteidigung
DWN
Panorama
Panorama Europäische Investitionsbank (EIB): EU-Förderbank verstärkt Engagement in der Verteidigung
29.01.2026

Europa steht sicherheitspolitisch unter Druck: Russlands Angriffskrieg und globale Machtverschiebungen zwingen die EU zum Handeln. Die...

SAP-Aktie: DAX-Wert bricht nach Quartalszahlen ein – Cloud-Bestand enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen SAP-Aktie: DAX-Wert bricht nach Quartalszahlen ein – Cloud-Bestand enttäuscht
29.01.2026

Die SAP-Aktie gerät nach den neuesten Quartalszahlen erneut kräftig unter Druck. Zwar zeigt das Cloudgeschäft weiter Wachstum, doch ein...