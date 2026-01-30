Unternehmen

Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende

Der deutsche Mittelstand blickt zunehmend kritisch auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Eine aktuelle Befragung des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) zeigt, dass viele Unternehmen weder an eine wirtschaftliche Wende noch an ein entschlossenes politisches Handeln zugunsten des Mittelstands glauben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.01.2026 08:42
Lesezeit: 1 min
Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende
79 Prozent der mittelständischen Unternehmen sehen kein Bemühen der Regierung, ihre Probleme zu lösen. Ahlhaus nannte als Beispiel die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann, die vielen im Mittelstand kaum bekannt sei (Foto: dpa). Foto: Rolf Vennenbernd

Im falschen Film mit unbekannter Connemann

Knapp 64 Prozent glauben nicht, dass die aktuelle Bundesregierung die politischen Voraussetzungen für eine Wirtschaftswende schaffen kann. 79 Prozent können kein engagiertes Bemühen der schwarz-roten Koalition erkennen, für den Mittelstand relevante Probleme anzugehen.

"Ein Jahr nach der Bundestagswahl sind mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer bitter enttäuscht - und fühlen sich wie im falschen Film. Wo bleibt der angekündigte Aufbruch?", sagte Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Der Bundeskanzler müsse sich die Frage stellen, ob er die richtigen Personen an Bord habe.

Ahlhaus nannte als Beispiel die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann, die vielen im Mittelstand kaum bekannt sei. 75 Prozent der Unternehmer gaben an, noch nie von ihr gehört zu haben. Weitere 18 Prozent antworteten, sie habe nichts für den Mittelstand getan.

Mehrheit gegen weitere Wirtschaftsgipfel

Eine weite Mehrheit der Mittelständler rechnet der Befragung zufolge nicht mit einem spürbaren Aufschwung in diesem Jahr. Rund 81 Prozent der befragten Unternehmer antworteten auf eine entsprechende Frage mit Nein, nur 11 Prozent äußerten sich optimistisch.

Bei der Frage, ob es weitere Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt oder im Wirtschaftsministerium brauche, sind sich die Mittelständler weitgehend einig: 83 Prozent finden, dass genug geredet worden sei und die Probleme bekannt seien. Nur 11 Prozent glauben, dass weitere Gipfel einen Durchbruch bringen. Für das Stimmungsbild befragte der BVMW zwischen dem 22. und 29. Januar nach eigenen Angaben 1.175 Mitgliedsunternehmer per Online-Umfrage

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Edelmetalle in einer neuen Marktphase
Finanzen Edelmetalle in einer neuen Marktphase

Gold über 5.500 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar pro Unze

 

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende
DWN
Unternehmen
Unternehmen Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende
30.01.2026

Der deutsche Mittelstand blickt zunehmend kritisch auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Eine aktuelle Befragung des...

Goldpreis aktuell: Spekulationen um die Fed-Spitze belasten
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell: Spekulationen um die Fed-Spitze belasten
30.01.2026

Der Goldpreis hat nach seiner jüngsten Rekordjagd plötzlich deutlich nachgegeben. Anleger erleben extreme Schwankungen zwischen neuen...

Apple-Aktie: iPhone-Boom trifft auf Chip-Krise
DWN
Finanzen
Finanzen Apple-Aktie: iPhone-Boom trifft auf Chip-Krise
30.01.2026

Die Apple-Aktie steht nach einem iPhone-Rekordquartal im Rampenlicht: starke Apple-Zahlen treffen auf neue Risiken durch Chip-Engpässe....

Strategische Autonomie: EU startet Satellitennetz IRIS2 unabhängig von den USA
DWN
Politik
Politik Strategische Autonomie: EU startet Satellitennetz IRIS2 unabhängig von den USA
30.01.2026

Die EU baut eine eigene sichere Satellitenkommunikation auf, um staatliche Netze unabhängiger von externen Anbietern zu machen. Welche...

Transportbranche zwischen Stagnation und Hoffnung: Deutschlands Schlüsselrolle
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Transportbranche zwischen Stagnation und Hoffnung: Deutschlands Schlüsselrolle
30.01.2026

Die Transportbranche steht unter anhaltendem Druck durch Konjunkturschwäche, politische Unsicherheit und Personalmangel. Wird die...

US-Börsen: Apple übertrifft Prognosen: iPhone-Umsatz erzielt Allzeitrekord
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Apple übertrifft Prognosen: iPhone-Umsatz erzielt Allzeitrekord
29.01.2026

Apple gab am Donnerstag seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt und übertraf dank starker iPhone-Verkäufe die Erwartungen der...

US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
29.01.2026

Der Kurssturz der Microsoft-Aktie um mehr als 10 Prozent löste am Donnerstag einen Börsenabschwung aus.

Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
DWN
Politik
Politik Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
29.01.2026

Die iranische Regierung erlässt eine Notstandsverordnung, mit der sie zentrale Befugnisse an die Provinzen überträgt. Damit trifft das...