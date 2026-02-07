Kove 800 X Pro: Chinesische Hersteller im europäischen Enduro-Markt

Chinesische Motorräder gewinnen im europäischen Enduro-Segment an Gewicht

Chinesische Fahrzeuge gehören inzwischen zum Straßenbild dazu und erreichen dort einen Marktanteil von 5,5 Prozent bei Neuwagen. Bei Motorrädern ist diese Präsenz weniger offensichtlich, obwohl chinesische Hersteller im vergangenen Jahr bereits rund elf Prozent Marktanteil erzielten. Das Image bleibt dennoch von preisgünstigen und technisch einfachen Produkten geprägt.

Entscheidend ist daher die Frage, ob chinesische Hersteller inzwischen auch im anspruchsvollen Enduro-Segment konkurrenzfähig sind. In dieser Klasse zählen Markenvertrauen, technische Substanz und Fahrverhalten deutlich mehr als reine Kostenargumente.

Um diese Frage zumindest teilweise zu beantworten, wurde der Kove 800 X Pro an den letzten witterungsbedingt geeigneten Tagen des vergangenen Jahres für einen zweitägigen Test bewegt. Das Modell gehört zur leichten Mittelklasse der Reiseenduros und tritt dort an, wo auch KTM 790 Adventure, Honda Transalp 750 oder Yamaha Ténéré 700 positioniert sind.

Ambitionierter Marktauftritt mit starken Eckdaten

Der Kove 800 X Pro kam vor rund zwei Jahren auch auf den Markt und sorgte dort zunächst für Aufmerksamkeit. Die technischen Eckdaten fielen selbstbewusst aus: ein 800-Kubik-Zweizylinder nach KTM-Konzept mit 95 PS, ein niedrig angesetztes Gewicht und eine umfangreiche Serienausstattung.

Dazu zählten unter anderem ein hochwertiges Fahrwerk, Speichenräder, ein sieben Zoll großes TFT-Display sowie ein 19-Liter-Tank. Mit einem Einstiegspreis von 8.500 Euro positionierte sich das Modell deutlich unterhalb vieler etablierter Wettbewerber. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Inzwischen hat sich das Preisbild verändert. Der Kove 800 X kostet heute 9.700 Euro, unabhängig davon, ob er als Pro-, Rally- oder GT-Version angeboten wird. Gleichzeitig wurde die Serienausstattung erweitert, unter anderem um Ride-by-Wire, Quickshifter, fünf Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Handschutz und Tempomat. Mit allen Flüssigkeiten bringt der Kove 800 X Pro rund 190 Kilogramm auf die Waage. Die voll einstellbaren KYB-Gabeln an der Front verfügen über einen Durchmesser von 48 Millimetern.

Gewichtsvorteil mit begrenzter Zuladung

Das tatsächliche Gewicht liegt deutlich über den ursprünglich kommunizierten Angaben, bleibt im Segmentvergleich jedoch konkurrenzfähig. Auch preislich positioniert sich der Kove weiterhin unterhalb der wichtigsten Wettbewerber und wahrt damit seinen Kostenvorteil. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Einschränkend wirkt die vergleichsweise niedrige zulässige Gesamtmasse von 365 Kilogramm. Daraus ergibt sich eine mögliche Zuladung von rund 175 Kilogramm, was bei zwei Personen und zusätzlichem Gepäck schnell an Grenzen stößt. Für längere Reisen oder den regelmäßigen Soziusbetrieb kann diese Begrenzung relevant werden. In der Praxis richtet sich das Modell damit eher an Einzelfahrer oder an Nutzer mit moderater Reiseausrüstung.

Etablierte Wettbewerber bleiben teurer

Die etablierten Wettbewerber bieten in vielen Bereichen mehr Markenerfahrung, verlangen dafür jedoch höhere Preise. Die Yamaha Ténéré liegt je nach Ausstattungsvariante zwischen 10.600 und 12.600 Euro, die KTM 790 Adventure kostet rund 12.200 Euro.

Die stärker straßenorientierte Honda Transalp ist ab etwa 10.600 Euro erhältlich. Alle genannten Modelle sind teurer, meist schwerer und verfügen theoretisch über weniger robust ausgelegte Fahrwerke. Entscheidend ist daher der Praxiseindruck.

Zwei Testtage auf den Straßen Oberkrains sowie auf den Schotterwegen der Jelovica lieferten zahlreiche Eindrücke, auch wenn sie nicht jede Fragestellung abschließend klären konnten. Der getestete Kove 800 X ist die mittlere von drei Varianten und kombiniert 21- und 18-Zoll-Räder mit Pirelli-Scorpion-STR-Bereifung. Das Konzept zielt auf einen vielseitigen Einsatz zwischen Straße und Gelände. Weiterlesen Europäischer Automarkt: E-Autos und Hybride prägen den Strukturwandel

Puma unter chinesischem Großaktionär: Welche europäischen Sportmarken unabhängig bleiben

Bosch-Gewinneinbruch: Operatives Ergebnis fast halbiert

Fahrwerk und Ergonomie als zentrale Stärken

Optisch wirkt das Motorrad ausgewogen proportioniert und vergleichsweise hoch gebaut. Das Testfahrzeug war mit einer auf 905 Millimeter erhöhten Sitzbank ausgestattet, die auf dem Papier abschreckt, sich in der Praxis jedoch gut beherrschen lässt. Die Verarbeitung hinterlässt einen soliden Eindruck, ebenso die technische Ausstattung. Besonders die einstellbaren KYB-Gabeln mit 48 Millimetern Durchmesser liegen über dem Klassendurchschnitt. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Das aufrechte, sieben Zoll große TFT-Display bietet eine hohe Auflösung und gute Ablesbarkeit. Trotz der Sitzhöhe gelingt der Aufstieg dank der schmalen Bauform leichter als bei manchem nominell niedrigeren Wettbewerber. Der Sitz ist kräftig gepolstert und bleibt auch nach mehreren Stunden komfortabel. Das Gewicht von rund 190 Kilogramm macht sich im Stand wie auch während der Fahrt positiv bemerkbar. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Beim Rangieren, auf schlechtem Schotter oder beim Überfahren unebener Passagen wirkt der Kove handlich und gut kontrollierbar, was dem Fahrer zusätzliche Sicherheit vermittelt. Die vergleichsweise geringe Masse zahlt sich in diesen Fahrsituationen deutlich aus.

Geländefokus mit Kompromissen auf Asphalt

Der 790-Kubik-Zweizylinder mit 70 Kilowatt Leistung bietet Fahrleistungen auf Augenhöhe mit leistungsstärkeren Modellen. Der Motor spricht früh an, liefert ein sattes, zurückhaltendes Klangbild und zeigt nur unterhalb von 2.000 Umdrehungen stärkere Vibrationen. Auf Asphalt zeigt sich der Kove bis zu mittleren Geschwindigkeiten stabil. Bei höherem Tempo wirkt er etwas unruhig, was zur klar geländeorientierten Abstimmung dieser Version passt. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Der hohe Windschild bietet guten Schutz für Oberkörper und Helm, während im Schulterbereich stärkerer Luftdruck spürbar bleibt. Abseits befestigter Straßen spielen Fahrwerk und Federwege ihre größten Stärken aus. Die einstellbaren 48-Millimeter-Gabeln und das hintere Federbein mit 240 Millimetern Federweg absorbieren Unebenheiten souverän. Schlaglöcher, Kanten und tiefer Schotter verlieren deutlich an Schrecken.

Neue Impulse für einen preissensiblen Markt

Der Gesamteindruck fällt trotz anfänglicher Skepsis positiv aus. Das chinesische Herkunftslabel tritt hier in einer anderen Wahrnehmung auf als noch vor wenigen Jahren. Mit dieser technischen Ausstattung und dem vergleichsweise niedrigen Gewicht könnte Kove für Bewegung in einem Segment sorgen, das bislang weniger preissensibel war. Ob daraus ein nachhaltiger Markterfolg entsteht, hängt maßgeblich von Akzeptanz und Servicequalität ab. Foto: Miloš Milač/Casnik Finance

Der Importeur verweist auf eine gesicherte Ersatzteil- und Servicelogistik. Belastbare Langzeiterfahrungen werden jedoch erst vorliegen, wenn die Modelle über einen längeren Zeitraum im Alltagsbetrieb genutzt werden.

Bedeutung für den deutschen Markt

Für Deutschland ist der Kove 800 X Pro vor allem als Signal zu verstehen. Der technische Reifegrad chinesischer Motorräder nähert sich zunehmend dem der etablierten Hersteller, während die Preispositionierung wettbewerbsfähig bleibt.

Sollten Service, Ersatzteilversorgung und Werterhalt überzeugen, dürfte dies auch hierzulande den Wettbewerbsdruck im Mittelklasse-Enduro-Segment erhöhen. Deutsche Hersteller und Importeure werden sich mittelfristig stärker mit dieser neuen Konkurrenz auseinandersetzen müssen.