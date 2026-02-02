EU-Kommission feuert Topbeamten: Neuer Korruptionsskandal erschüttert Brüssel

Nach dem Ausscheiden aus dem höchsten Amt der Europäischen Kommission im Bereich Verkehr war Henrik Hololei Berater in der Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit bei der Kommission. (Foto: dpa)

Nach dem Ausscheiden aus dem höchsten Amt der Europäischen Kommission im Bereich Verkehr war Henrik Hololei Berater in der Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit bei der Kommission. (Foto: dpa) Foto: Vit Simanek

Interne Untersuchung führt zur Entlassung

Die Europäische Kommission hat Henrik Hololei nach Abschluss eines internen Disziplinarverfahrens entlassen. Das berichtete das estnische Portal Äripäev unter Berufung auf Politico. Hololei erklärte gegenüber Politico, er sei enttäuscht, akzeptiere jedoch die Entscheidung der Kommission und sei erleichtert, dass das langwierige Verfahren nun abgeschlossen sei.

Zuvor hatte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Henna Virkkunen, ohne Namensnennung bestätigt, dass ein Disziplinarverfahren gegen einen hochrangigen Beamten beendet worden sei. Hololei war bis 2023 der ranghöchste Beamte der EU-Kommission im Bereich Verkehr. Nach seinem Rücktritt arbeitete er als Berater in der Generaldirektion für internationale Partnerschaften.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde bekannt, dass die Kommission ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Neben möglichen Interessenkonflikten ging es auch um den Verdacht, dass Hololei vertrauliche Dokumente an Katar weitergegeben haben soll, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren.

Vorwürfe zu Geschenken, Reisen und Geheimdokumenten

Nach Angaben eines Sprechers der Europäischen Kommission umfasste das Verfahren vier mögliche Regelverstöße. Dazu zählen die Annahme nicht genehmigter Geschenke, die Verursachung eines Interessenkonflikts, die unbefugte Weitergabe von Dokumenten sowie Verstöße gegen Transparenzvorschriften. Bereits zuvor hatte die Europäische Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts aufgenommen. Auslöser war eine Recherche der französischen Tageszeitung Libération. Demnach soll Hololei im Gegenzug für Geschenke vertrauliche Informationen an Vertreter Katars weitergegeben haben.

Hololei war als zuständiger Beamter maßgeblich an den luftverkehrspolitischen Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Katar beteiligt. Diese Gespräche mündeten 2021 in ein Abkommen, das beiden Seiten einen deutlich erleichterten Zugang zu den jeweiligen Luftverkehrsmärkten verschafft. Insgesamt reiste Hololei neunmal auf Kosten des katarischen Staates oder katarischer Organisationen. Fünf dieser Reisen fanden während der laufenden Verhandlungen statt. Nach damaligen Angaben bestätigte Hololei seine Dienstreisen selbst. Warum die Reisen von Katar bezahlt wurden und nicht von der EU-Kommission, obwohl diese auch Langstreckenreisen in der Business Class ermöglicht, ist bis heute ungeklärt.

Warum die Entlassung Hololeis Europa belastet

Der Fall Hololei wirft Fragen nach der Kontrollfähigkeit der EU-Institutionen, nach Transparenz in internationalen Verhandlungen und nach dem Einfluss externer Akteure auf europäische Entscheidungsprozesse auf. Auch deutsche Airlines und politische Entscheidungsträger sind von den Folgen der EU-Katar Luftverkehrspolitik direkt betroffen. Der Fall offenbart strukturelle Schwächen bei Transparenz, Kontrolle und Interessenkonflikten. Für die Glaubwürdigkeit der europäischen Institutionen wird entscheidend sein, ob der EU-Kommission Skandal zu nachhaltigen Reformen führt oder als Einzelfall abgehandelt wird.