Aktuelle Bitcoin-News: Trotz Crash – wie deutsche Anleger monatlich über 10.000 USD verdienen

Aktuelle Daten zeigen, dass die Kurse führender Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) deutlich gefallen sind. Das Marktvertrauen ist stark erschüttert. Panik hat Zuversicht verdrängt, und viele Anleger geraten erneut in einen Teufelskreis: Sie beobachten die Kurse permanent, warten auf den „richtigen Moment“ oder verkaufen unter Druck übereilt.

Eine wachsende Zahl deutscher Investoren geht jedoch einen anderen Weg. Sie konzentrieren sich nicht länger auf kurzfristige Preisbewegungen, sondern auf eine entscheidendere Frage:

Wie lässt sich der eigene Bitcoin-Bestand unabhängig vom Marktumfeld kontinuierlich ausbauen?

Dieser Perspektivwechsel zeigt klare Ergebnisse. Mehrere Nutzer von CryptoEasily berichten, dass ihre Konten selbst während des jüngsten Marktabschwungs nicht stagnierten. Im Gegenteil: Ihre Bitcoin-Bestände wachsen weiterhin täglich. Ein monatlicher Zuwachs von über 10.000 US-Dollar in Bitcoin ist für viele inzwischen Realität.

Dabei handelt es sich weder um spekulative Trades noch um präzise Marktprognosen. Stattdessen basiert dieses Wachstum auf einem Modell, das weitgehend unabhängig von Kursschwankungen funktioniert.

Der Grund ist einfach: Preise schwanken – das Bitcoin-Netzwerk jedoch läuft ununterbrochen. Täglich werden neue Blöcke bestätigt und Mining-Belohnungen ausgeschüttet. Der entscheidende Unterschied liegt nicht darin, wer die nächste Marktbewegung vorhersagt, sondern darin, ob man aktiv am Produktionsprozess von Bitcoin teilnimmt, anstatt passiv auf steigende Preise zu warten.

Genau hier setzt CryptoEasily an.

CryptoEasily ist eine in Großbritannien ansässige Cloud-Mining-Plattform, die den EU-Regulierungen MiCA und MiFID II entspricht. Durch den Zugang zu professioneller Rechenleistung ermöglicht CryptoEasily auch Privatanlegern den Einstieg ins Mining – ein Bereich, der früher ausschließlich großen Mining-Farmen vorbehalten war.

Nutzer müssen weder eigene Hardware erwerben noch technisches Fachwissen mitbringen oder Wartungskosten tragen. Stattdessen wählen sie einen passenden Rechenleistungsvertrag, und ihr Kapital wird direkt in produktive Mining-Leistung im Bitcoin-Netzwerk umgewandelt.

Während einige Anleger im Börsencrash panisch reagierten, erlebten andere eine völlig andere Entwicklung: Ihre Bitcoin-Bestände wuchsen kontinuierlich weiter.

Bis sich der Markt erholte, hatte sich diese Vermögenslücke bereits deutlich vergrößert – oft unbemerkt.

So starten Sie – in nur drei Schritten

1. Schnelle Registrierung

Besuchen Sie CryptoEasily und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. Als Neukunde erhalten Sie einen Bonus von 15 US-Dollar.

2. Auswahl eines Rechenleistungsvertrags

Die Verträge können flexibel entsprechend der eigenen finanziellen Situation gewählt werden.

3. Automatisches Einkommen

Das System arbeitet vollständig automatisiert. Nutzer können ihre täglichen Erträge jederzeit einsehen und frei entscheiden, ob sie diese abheben oder reinvestieren möchten.

Beispiele gängiger Verträge

Einsteigervertrag

Laufzeit: 2 Tage

Investition: 100 US-Dollar

Tagesrendite: 4 US-Dollar

Gesamtertrag: 100 US-Dollar + 8 US-Dollar

Basisvertrag

Laufzeit: 10 Tage

Investition: 1.000 US-Dollar

Tagesrendite: 14,50 US-Dollar

Gesamtertrag: 1.000 US-Dollar + 145 US-Dollar

Stabiler Vertrag

Laufzeit: 25 Tage

Investition: 12.000 US-Dollar

Tagesrendite: 200,40 US-Dollar

Gesamtertrag: 12.000 US-Dollar + 5.010 US-Dollar

CryptoEasily unterstützt gängige Krypto-Assets wie BTC, XRP, USDT, DOGE, LTC, ETH und SOL und setzt auf ein mehrstufiges Sicherheitskonzept, darunter:

PwC-Audits, Versicherung durch Lloyd’s of London, Trennung von Cold- und Hot-Wallets, Unternehmensschutz durch Cloudflare und McAfee sowie ein KI-gestütztes Echtzeit-Risikomonitoring.

Der Markt kündigt sich nicht an und wartet auf niemanden. Während manche auf Kursbewegungen hoffen, produzieren andere bereits kontinuierlich Bitcoin. Die Kluft entsteht oft durch eine einzige Entscheidung.

