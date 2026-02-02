US-Börsen: Wall Street schüttelt Sorgen ab und schließt im Plus

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,05 Prozent, der S&P 500 legte um 0,54 Prozent zu und der Nasdaq Composite gewann 0,56 Prozent, womit sie sich von früheren Verlusten erholten.

Die Preise für Edelmetalle schwankten weiterhin, was einen Großteil der sehr starken Rallye zu Beginn des Jahres 2026 zunichtegemacht hat. Silber verteuerte sich bis zum Handelsende um 1,3 Prozent, während der Goldpreis um 1 Prozent fiel.

Die Ölpreise fielen am Montag stark, nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende Optimismus bezüglich der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran geäußert hatte. Die Futures für die Rohölsorte Brent verbilligten sich um mehr als 4,3 Prozent und notierten knapp über 65 US-Dollar pro Barrel. Die Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate fielen um 4,6 Prozent.

Am Kryptomarkt setzte sich die Verkaufswelle fort. Am Wochenende fiel der Bitcoin zum ersten Mal seit April unter die Marke von 80.000 US-Dollar und weitete damit die Verluste nach dem volatilen Ende der vorangegangenen Woche aus. Am Montag wurde die weltweit größte Kryptowährung bei rund 78.000 US-Dollar gehandelt.

Der US-Dollar-Index setzte seine Erholung fort, nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass Trump plant, Kevin Warsh zum nächsten Chef der Federal Reserve zu ernennen. Der Index, der die Stärke des Dollars gegenüber dem Euro, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und anderen wichtigen Währungen misst, stieg am Montag um 0,6 Prozent.

Gleichzeitig herrschte an der Wall Street Unsicherheit in Bezug auf Nvidia und KI-Investitionen im Allgemeinen. Laut dem Wall Street Journal deutete Unternehmenschef Jensen Huang an, dass der frühere Plan des Chipherstellers, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, nicht mehr sicher sei. Die Nvidia-Aktie fiel um 2,89 Prozent. Die Oracle-Aktie gab hingegen um 2,75 Prozent nach, nachdem das Unternehmen einen Finanzierungsplan in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung seiner KI-Entwicklungen vorgestellt hatte.

Die Tesla-Aktie fiel indessen um 2 Prozent, nachdem ein mögliches neues Risiko für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bekannt wurde. Nach Angaben der Financial Times hat Ford Gespräche mit dem chinesischen Geräte- und Autohersteller Xiaomi geführt, um die mögliche Gründung eines Joint Ventures zur Produktion von Elektroautos in den Vereinigten Staaten zu erörtern.

Unter den Einzelwerten fiel auch die Disney-Aktie um 7,4 Prozent. Das Unternehmen übertraf zwar die Erwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie und beim Umsatz, der Gewinn im vierten Quartal blieb jedoch hinter dem Vorjahresniveau zurück.

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich nun auf die möglichen Auswirkungen der Nominierung von Kevin Warsh als Kandidat für den Vorsitz der Federal Reserve. Gleichzeitig wurden die Aktienmärkte durch unerwartet starke Aktivitätsdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe für Januar gestützt. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und dem Institute for Supply Management (ISM) deuteten auf das schnellste Wachstum der Produktion seit Mai 2022 hin.

Das Weiße Haus teilte am Montag zudem mit, dass Trump ein Handelsabkommen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi erzielt hat. Dem Abkommen zufolge wird der US-Basiszollsatz für Waren aus Indien auf 18 Prozent gesenkt und ein zusätzlicher Zoll von 25 Prozent abgeschafft, nachdem Modi zugestimmt hatte, die Käufe von russischem Öl einzustellen.

Allerdings wurde der wichtigste Wirtschaftsindikator der Woche, der für Freitag geplante monatliche Arbeitsmarktbericht, verschoben, da es erneut zu einem teilweisen Stillstand der US-Regierung (Government Shutdown) gekommen ist.

Gewinn des Spitzenreiters springt um fast 700 Prozent

Den größten Anstieg verzeichnete das Technologieunternehmen SanDisk, dessen Aktie um 15,44 Prozent zulegte. Das Unternehmen meldete für das letzte Quartal einen Nettogewinnzuwachs von 672 Prozent. Nach den Ergebnissen prognostizierten Analysten, dass die wachsende, durch künstliche Intelligenz getriebene Nachfrage nach NAND-Flash-Speichern den Aktienkurs auf bis zu 1.000 US-Dollar treiben könnte.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Twist Bioscience stieg um 13,98 Prozent. Der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal belief sich auf 103,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge lag bei 52 Prozent und der bereinigte EBITDA-Verlust bei rund 13,4 Millionen US-Dollar.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten auch das Biotechnologieunternehmen Regencell Bioscience (+13,17 Prozent), die Holdinggesellschaft ArcBest (+10,56 Prozent) und das Transportunternehmen XPO (+10,09 Prozent).

Aktienemission beschert Reparaturunternehmen starken Kursrückgang

Zu den größten Verlierern gehörte der Vertriebs- und Reparaturdienstleister VSE. Das Unternehmen kündigte an, Stammaktien im Wert von 650 Millionen US-Dollar sowie sogenannte Tangible Equity Units im Nennwert von 350 Millionen US-Dollar auszugeben. Der Aktienkurs fiel um 12,65 Prozent.

Die Aktie des Finanzdienstleisters Robinhood stürzte im Einklang mit anderen kryptowährungsbezogenen Unternehmen nach dem Rückgang des Bitcoin-Preises um 9,62 Prozent ab. Die negative Stimmung wurde durch Sorgen über rückläufige Krypto-Handelsvolumina und die wachsende Unsicherheit darüber, ob die jüngste Aktivität der Privatanleger nachhaltig ist, verstärkt.

Deutliche Verluste verzeichneten auch das Raumfahrtunternehmen York Space Systems (–13,93 Prozent), das Marktforschungsunternehmen NIQ Global Intelligence (–10,3 Prozent) und der Gasproduzent Comstock Resources (–9,53 Prozent).