Politik

Ganz nah an Russland können Kinder nach der Schule zum Drohnentraining gehen

In Litauen wächst der Druck, sich auf neue Bedrohungen einzustellen, und selbst Schulen geraten dabei in den Fokus. Was bedeutet es, wenn Kinder nur wenige Stunden von Russland entfernt nach dem Unterricht Drohnen bauen, programmieren und fliegen lernen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.02.2026 05:47
Lesezeit: 6 min
Ganz nah an Russland können Kinder nach der Schule zum Drohnentraining gehen
In Litauen lernen Kinder jetzt an der Schule, wie man Drohnen steuert, baut und repariert. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum litauische Kinder nach der Schule Drohnentechnologie lernen und bauen.
  • Wie ein Bildungsprojekt zwischen militärischer Bereitschaft und Ingenieurmangel balanciert.
  • Weshalb der Drohnenunterricht vom Verteidigungsministerium mitfinanziert wird.

07.02.2026

In Litauen wächst der Druck, sich auf neue Bedrohungen einzustellen, und selbst Schulen geraten dabei in den Fokus. Was bedeutet es, wenn...

