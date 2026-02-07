Politik

Ganz nah an Russland können Kinder nach der Schule zum Drohnentraining gehen

In Litauen wächst der Druck, sich auf neue Bedrohungen einzustellen, und selbst Schulen geraten dabei in den Fokus. Was bedeutet es, wenn Kinder nur wenige Stunden von Russland entfernt nach dem Unterricht Drohnen bauen, programmieren und fliegen lernen?