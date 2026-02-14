Wirtschaft

Mercedes-Benz S-Klasse: Software als zentraler Entwicklungsfaktor im Luxussegment

Mercedes-Benz modernisiert die S-Klasse umfassend und rückt Software, Digitalisierung und Komfort stärker in den Fokus. Welche Rolle spielt dieser Ansatz für die strategische Ausrichtung von Mercedes-Benz zwischen klassischen Antrieben und Elektromobilität?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.02.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Mercedes-Benz S-Klasse: Software als zentraler Entwicklungsfaktor im Luxussegment
Die überarbeitete Mercedes-Benz S-Klasse zeigt sich äußerlich nur dezent verändert, wurde technisch jedoch umfassend digitalisiert und weiterentwickelt (Foto: Mercedes-Benz Group AG/Casnik Finance)

Im Folgenden:

  • Warum Mercedes-Benz bei der S-Klasse auf Softwarefokus statt radikale Elektrifizierung setzt.
  • Wie die neue MB.OS-Plattform alle Fahrzeugfunktionen zu einem integrierten Gesamtsystem verbindet.
  • Weshalb Mercedes-Benz weiterhin zwei Dieselmotoren im Luxussegment anbietet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Was Wirtschaftsprüfer zuerst prüfen: Wie Unternehmen bei der Prüfung bestehen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Was Wirtschaftsprüfer zuerst prüfen: Wie Unternehmen bei der Prüfung bestehen
14.02.2026

Unternehmen stehen bei Abschlussprüfungen unter wachsendem regulatorischem Druck und steigenden Transparenzanforderungen. Entscheidet sich...

Mercedes-Benz S-Klasse: Software als zentraler Entwicklungsfaktor im Luxussegment
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mercedes-Benz S-Klasse: Software als zentraler Entwicklungsfaktor im Luxussegment
14.02.2026

Mercedes-Benz modernisiert die S-Klasse umfassend und rückt Software, Digitalisierung und Komfort stärker in den Fokus. Welche Rolle...

KI-Wettbewerb: Experten wollen mehr Rechenzentren für Europa
DWN
Technologie
Technologie KI-Wettbewerb: Experten wollen mehr Rechenzentren für Europa
14.02.2026

Die USA haben sechsmal mehr Rechenpower als China, Europa liegt weit dahinter. Experten raten zu großen Investitionen, um im KI-Rennen...

Führerscheinreform: Bund legt Führerschein-Paket vor
DWN
Politik
Politik Führerscheinreform: Bund legt Führerschein-Paket vor
14.02.2026

Der Führerschein soll günstiger werden, sagt die Bundesregierung. Verkehrsminister Schnieder stellt weiterentwickelte Vorschläge vor....

Trumps Zollpolitik: Milliarden-Einnahmen, aber ein Desaster für Jobs und Vertrauen
DWN
Politik
Politik Trumps Zollpolitik: Milliarden-Einnahmen, aber ein Desaster für Jobs und Vertrauen
14.02.2026

Trumps Zollpolitik sollte Amerika befreien, die Industrie stärken und Arbeitsplätze zurückholen. Die Realität sieht anders aus: Zwar...

US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude
13.02.2026

Obwohl frische Inflationsdaten den wichtigsten Indizes am Freitagmorgen kurzzeitige Unterstützung boten, wurde der Ausgang des...

Uvex: Wie der Skibrillen-Hersteller von den Olympischen Winterspielen profitiert
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Uvex: Wie der Skibrillen-Hersteller von den Olympischen Winterspielen profitiert
13.02.2026

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist Uvex auf den Pisten und im Eiskanal allgegenwärtig. Athleten wie Skispringer und...

Kakaopreis unter Druck: Schwache Nachfrage und wachsende Lagerbestände belasten den Markt
DWN
Politik
Politik Kakaopreis unter Druck: Schwache Nachfrage und wachsende Lagerbestände belasten den Markt
13.02.2026

Der Kakaopreis ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen, weil steigende Produktion und schwächere Nachfrage den...