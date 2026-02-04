Finanzen

US-Börsen: Die Ergebnisse von Alphabet übertrafen die Erwartungen, doch der Anstieg der Ausgaben verschreckte die Anleger

Im Jahr 2026 plant das Unternehmen, im Wettlauf um künstliche Intelligenz durchschnittlich 180 Milliarden Dollar auszugeben.
Autor
Bonnier Investor
04.02.2026 23:09
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Die Ergebnisse von Alphabet übertrafen die Erwartungen, doch der Anstieg der Ausgaben verschreckte die Anleger
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet veröffentlichte am Mittwochabend ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal. Obwohl Umsatz und Gewinn des Unternehmens die Prognosen der Wall Street übertrafen, fiel die Aktie im nachbörslichen Handel zunächst um bis zu 7 Prozent, kletterte dann aber wieder nach oben. Der erste Schreck des Marktes wurde durch die Ausgabenprognose des Unternehmens für das neue Jahr verursacht, die deutlich über den Schätzungen der Analysten liegt.

Konkret prognostiziert das Unternehmen für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von durchschnittlich 180 Milliarden Dollar, während Analysten von 119,5 Milliarden Dollar ausgegangen waren. Die Ausgaben im bereits abgeschlossenen vierten Quartal beliefen sich auf 91,5 Milliarden Dollar und waren damit mehr als dreimal so hoch wie die prognostizierten 28,2 Milliarden Dollar.

Alphabet-CEO Sundar Pichai begründete die hohen Investitionen mit der Notwendigkeit, im Wettlauf um künstliche Intelligenz an der Spitze zu bleiben. „Wir sehen, wie unsere Investitionen in künstliche Intelligenz den Umsatz steigern und unsere Geschäftstätigkeit in allen Bereichen ankurbeln“, merkte Pichai in einer Pressemitteilung an. Er fügte hinzu, dass die höheren Ausgaben im Jahr 2026 es dem Unternehmen ermöglichen würden, „die Kundennachfrage zu bedienen und Wachstumschancen zu nutzen“.

Wirtschaftlich gesehen war das vierte Quartal stark. Der Umsatz von Alphabet stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 113,8 Milliarden Dollar (erwartet wurden 111,4 Milliarden). Der Gewinn pro Aktie stieg auf 2,82 Dollar und übertraf damit die Analystenprognose von 2,65 Dollar. Das Wachstum wurde vor allem von Google Cloud getrieben, dessen Umsatz um 48 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar kletterte.

Das Kerngeschäft von Google (Suchmaschine und YouTube) verzeichnete hingegen ein moderateres Wachstum von 14 Prozent und erwirtschaftete 95,9 Milliarden Dollar. Das Vertrauen der Anleger wurde zuletzt auch durch den Erfolg des KI-Modells Gemini 3 gestärkt, das Konkurrenten wie OpenAI unter Zugzwang gesetzt hat.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Die Ergebnisse von Alphabet übertrafen die Erwartungen, doch der Anstieg der Ausgaben verschreckte die Anleger
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Die Ergebnisse von Alphabet übertrafen die Erwartungen, doch der Anstieg der Ausgaben verschreckte die Anleger
04.02.2026

Im Jahr 2026 plant das Unternehmen, im Wettlauf um künstliche Intelligenz durchschnittlich 180 Milliarden Dollar auszugeben.

US-Börsen: Börsentag: Technologiegiganten zogen den Markt weiter nach unten
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Börsentag: Technologiegiganten zogen den Markt weiter nach unten
04.02.2026

Die US-Börsen beendeten den Handelstag am Mittwoch überwiegend im Minus.

Millionenlieferungen an Russlands Rüstungsindustrie: Illegales Netzwerk in Deutschland aufgedeckt
DWN
Politik
Politik Millionenlieferungen an Russlands Rüstungsindustrie: Illegales Netzwerk in Deutschland aufgedeckt
04.02.2026

Deutsche Ermittler haben ein Liefernetzwerk aufgedeckt, das trotz Sanktionen die russische Rüstungsindustrie belieferte. Wie verwundbar...

Handelsabkommen geschlossen: USA und Indien einigen sich auf Zollsenkung
DWN
Politik
Politik Handelsabkommen geschlossen: USA und Indien einigen sich auf Zollsenkung
04.02.2026

Das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien signalisiert eine strategische Verschiebung in Handel und Energiepolitik. Welche...

Maschinen- und Anlagenbau: Stabile Aufträge hellen Stimmung auf
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Maschinen- und Anlagenbau: Stabile Aufträge hellen Stimmung auf
04.02.2026

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat drei magere Jahre hinter sich. Doch die exportorientierte Branche schöpft wieder Hoffnung,...

Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich weiter ein
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich weiter ein
04.02.2026

Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone sinkt zu Beginn des Jahres weiter: In Deutschland hat sich die Stimmung überraschend...

Höherer Zins bremst Verbraucher: Baukreditgeschäft stagniert
DWN
Immobilien
Immobilien Höherer Zins bremst Verbraucher: Baukreditgeschäft stagniert
04.02.2026

Wer eine Wohnung kauft oder ein Haus baut, schaut auf die Zinsen - und hier herrscht Ernüchterung. Zwar ist die Nachfrage nach den eigenen...

Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung
04.02.2026

Das Geschäftsklima steigt leicht. Vor allem dank besserer Exporterwartungen auf dem Heimatkontinent. Die Lage ist aber weiter angespannt.