Unternehmen

Amazon-Aktie unsicher: Rieseninvestitionen in KI birgen Risiken

Die Tech-Giganten liefern sich derzeit ein Wettrennen um KI-Infrastruktur – und die Summen werden immer größer. Amazon will ebenfalls massiv investieren und neben KI auch Satelliten- und Robotikprojekte vorantreiben. Doch die geplanten Ausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe sind ein Kraftakt – und lassen Anleger zunehmend nervös werden.