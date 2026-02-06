Unternehmen

Amazon-Aktie unsicher: Rieseninvestitionen in KI birgen Risiken

Die Tech-Giganten liefern sich derzeit ein Wettrennen um KI-Infrastruktur – und die Summen werden immer größer. Amazon will ebenfalls massiv investieren und neben KI auch Satelliten- und Robotikprojekte vorantreiben. Doch die geplanten Ausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe sind ein Kraftakt – und lassen Anleger zunehmend nervös werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.02.2026 09:28
Aktualisiert: 06.02.2026 09:28
Lesezeit: 2 min
Der Tech-Riese Amazon übertrifft seine Konkurrenten mit massiven Investitionen in KI, Chips und Robotik. Für Anleger stellt sich die Frage nach der langfristigen Rentabilität (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Amazons 200-Milliarden-Dollar-Investition in KI Anleger nervös macht.
  • Weshalb Amazon trotz Aktieneinbruch massiv in Chips, Robotik und Satelliten investiert.
  • Wie der Tech-Gigant den Wettlauf um KI-Infrastruktur gegen Google und Meta anführt.

