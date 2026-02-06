Wirtschaft

Deutsche Exporte überraschend im Plus: Starker Dezember sorgt für Jahresendspurt

Unerwarteter Rückenwind zum Jahresende: Dank eines starken Dezembers sind die deutschen Exporte 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen. Insgesamt wurden Waren „Made in Germany“ im Wert von 1.569,6 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Das entspricht kalender- und saisonbereinigt einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.