Wirtschaft

Ostdeutscher Maschinenbau überrascht: Auftragseingang 2025 deutlich im Plus

Während der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau insgesamt stagnierte, legte Ostdeutschland 2025 spürbar zu. Nach Angaben des VDMA stiegen die Bestellungen real um rund drei Prozent – getragen vor allem von einer stärkeren Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus dem Euroraum.
06.02.2026 15:44
Entgegen dem Bundestrend verzeichnet der ostdeutsche Maschinenbau 2025 ein Auftragsplus von drei Prozent. Branchenverband VDMA fordert bessere Standortbedingungen für nachhaltiges Wachstum (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

  • Warum der ostdeutsche Maschinenbau 2025 gegen den Bundestrend wächst.
  • Weshalb trotz steigender Auftragseingänge Vorsicht bei den Wachstumsaussichten geboten ist.
  • Wie Verwaltungsprozesse und Infrastrukturinvestitionen die Branchenentwicklung in Ostdeutschland beeinflussen.

