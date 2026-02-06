Wirtschaft

Ostdeutscher Maschinenbau überrascht: Auftragseingang 2025 deutlich im Plus

Während der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau insgesamt stagnierte, legte Ostdeutschland 2025 spürbar zu. Nach Angaben des VDMA stiegen die Bestellungen real um rund drei Prozent – getragen vor allem von einer stärkeren Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus dem Euroraum.