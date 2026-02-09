Wirtschaft

Umfrage: Viele halten deutsche E-Autos für besonders konkurrenzfähig

Ein Lichtblick für die zuletzt stark unter Druck geratene deutsche Autoindustrie: Laut einer Umfrage sind viele Menschen in Deutschland überzeugt, dass die wettbewerbsfähigsten Elektroautos hierzulande produziert werden. 43 Prozent der Befragten sehen Deutschland an der Spitze, gefolgt von China mit 23 Prozent.