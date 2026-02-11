Politik

Europas Verhandlungskurs auf dem Prüfstand: Russlands Finanzlage im Ukrainekrieg unter Druck

Russlands wirtschaftliche Grenzen im Ukrainekrieg treten immer deutlicher hervor, während Europa über Gespräche mit dem Kreml nachdenkt. Wäre ein europäischer Kompromiss sinnvoll, wenn Moskaus finanzieller und militärischer Spielraum erkennbar schrumpft?
Europas Verhandlungskurs auf dem Prüfstand: Russlands Finanzlage im Ukrainekrieg unter Druck
Russlands schrumpfender finanzieller und militärischer Spielraum im Ukrainekrieg stellt den europäischen Verhandlungskurs gegenüber dem Kreml strategisch infrage (Foto: iStock.com, Iuliia Leonteva) Foto: Iuliia Leonteva

Im Folgenden:

  • Warum Russlands wirtschaftliche Grenzen im Ukrainekrieg immer deutlicher hervortreten.
  • Wie der russische Staatshaushalt trotz Steuererhöhungen ein wachsendes Defizit aufweist.
  • Welche Folgen die Epstein-Akten für politische Amtsträger in Europa haben.

Europas Verhandlungskurs auf dem Prüfstand: Russlands Finanzlage im Ukrainekrieg unter Druck
