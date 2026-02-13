Unternehmen

Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn: Bodycams und Personal-Offensive gegen wachsende Aggression

Beschimpft, bespuckt, attackiert: Der Arbeitsalltag für Bahn-Beschäftigte ist gefährlicher geworden. Der aktuelle Sicherheitsgipfel in Berlin reagiert nun auf eine besorgniserregende Eskalationsspirale im Schienenverkehr. Während die Gewerkschaften EVG und GDL eine lückenlose Doppelbesetzung in Regionalzügen fordern, diskutiert die Politik über technische Lösungen wie Bodycams mit Aufzeichnungsfunktion.