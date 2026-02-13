Unternehmen

Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn: Bodycams und Personal-Offensive gegen wachsende Aggression

Beschimpft, bespuckt, attackiert: Der Arbeitsalltag für Bahn-Beschäftigte ist gefährlicher geworden. Der aktuelle Sicherheitsgipfel in Berlin reagiert nun auf eine besorgniserregende Eskalationsspirale im Schienenverkehr. Während die Gewerkschaften EVG und GDL eine lückenlose Doppelbesetzung in Regionalzügen fordern, diskutiert die Politik über technische Lösungen wie Bodycams mit Aufzeichnungsfunktion.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.02.2026 09:31
Aktualisiert: 13.02.2026 09:31
Lesezeit: 3 min
Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn: Bodycams und Personal-Offensive gegen wachsende Aggression
Nach tödlichem Angriff auf einen Zugbegleiter beraten Bahn, Politik und Gewerkschaften über Schutzmaßnahmen wie Bodycams und Doppelbesetzungen in Regionalzügen (Foto: dpa). Foto: Carsten Koall

Im Folgenden:

  • Warum der Arbeitsalltag für Bahn-Beschäftigte zunehmend gefährlicher wird.
  • Weshalb Gewerkschaften nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter Doppelbesetzungen fordern.
  • Wie Bodycams mit Tonaufzeichnung künftig für mehr Sicherheit im Bahnverkehr sorgen könnten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

DWN-Wochenrückblick KW 07: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 07: Die wichtigsten Analysen der Woche
13.02.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 07 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Firmenpleiten 2026: Entspannung in Sicht oder nur die Ruhe vor dem Sturm?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Firmenpleiten 2026: Entspannung in Sicht oder nur die Ruhe vor dem Sturm?
13.02.2026

Nach der massiven Pleitewelle zu Beginn des Vorjahres verzeichnet das Statistische Bundesamt für den November einen moderateren Anstieg...

Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn: Bodycams und Personal-Offensive gegen wachsende Aggression
DWN
Unternehmen
Unternehmen Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn: Bodycams und Personal-Offensive gegen wachsende Aggression
13.02.2026

Beschimpft, bespuckt, attackiert: Der Arbeitsalltag für Bahn-Beschäftigte ist gefährlicher geworden. Der aktuelle Sicherheitsgipfel in...

Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Zeitenwende: Die neue Geopolitik der Großmächte
DWN
Politik
Politik Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Zeitenwende: Die neue Geopolitik der Großmächte
13.02.2026

Die globale Sicherheitsarchitektur steht vor einem historischen Wendepunkt. Wenn sich die politische Elite zur Münchner...

Neue E-Auto-Förderung: Viele Deutsche wissen über die E-Auto-Prämie überhaupt nichts
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neue E-Auto-Förderung: Viele Deutsche wissen über die E-Auto-Prämie überhaupt nichts
13.02.2026

Die neue E-Auto-Prämie soll den Kauf von Elektrofahrzeugen attraktiver machen. Doch viele Menschen wissen kaum, was dahintersteckt. Eine...

Ermittlungen gegen EU-Kommission: EPPO untersucht EU-Immobilienverkäufe
DWN
Politik
Politik Ermittlungen gegen EU-Kommission: EPPO untersucht EU-Immobilienverkäufe
13.02.2026

Die EU-Immobilienverkäufe rücken ins Visier der Justiz: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die EU-Kommission. Es geht um...

US-Börsen: KI-Angst weitet sich auf weitere Sektoren aus, Aktienkurse stürzen ab
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: KI-Angst weitet sich auf weitere Sektoren aus, Aktienkurse stürzen ab
12.02.2026

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag im Minus. Galt die Sorge bislang vor allem dem Energiehunger der Künstlichen Intelligenz und einer...

DAX-Kurs kann 25.000 Punkte nicht halten: Siemens sorgt kurz für Hoffnung – doch die Dynamik verpufft
DWN
Finanzen
Finanzen DAX-Kurs kann 25.000 Punkte nicht halten: Siemens sorgt kurz für Hoffnung – doch die Dynamik verpufft
12.02.2026

Der DAX-Kurs ist im Donnerstagshandel nur kurzzeitig über die Marke von 25.000 Punkten gesprungen. Nach einem kurzen Aufschwung durch...