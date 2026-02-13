Unternehmen

Firmenpleiten 2026: Entspannung in Sicht oder nur die Ruhe vor dem Sturm?

Nach der massiven Pleitewelle zu Beginn des Vorjahres verzeichnet das Statistische Bundesamt für den November einen moderateren Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. Besonders auffällig: Die finanziellen Forderungen der Gläubiger liegen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Doch trotz dieser leichten Abkühlung bleibt die wirtschaftliche Lage für viele Betriebe in Deutschland angespannt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.02.2026 09:45
Lesezeit: 1 min
Firmenpleiten 2026: Entspannung in Sicht oder nur die Ruhe vor dem Sturm?
Die Pleitewelle in Deutschland schwächt sich ab: 1.794 Insolvenzen im November, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Experten rechnen mit über 23.000 Pleiten im Gesamtjahr (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum die Pleitewelle in Deutschland leichte Entspannung zeigt.
  • Wie sich die Forderungen bei Unternehmensinsolvenzen fast halbiert haben.
  • Weshalb die DIHK trotz sinkender Zahlen vor 23.000 Firmenpleiten warnt.

