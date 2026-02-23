Wirtschaft

EU-Maßnahmen gegen China: Subventionen nur für Autos „Made in EU“

Die EU-Kommission will Subventionen für Elektroautos, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge an strengere europäische Wertschöpfungsvorgaben knüpfen und reagiert damit auf die wachsende Konkurrenz aus China. Welche Folgen hat dieser Kurs für Hersteller und Lieferketten in Europa?