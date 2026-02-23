Wirtschaft

EU-Maßnahmen gegen China: Subventionen nur für Autos „Made in EU“

Die EU-Kommission will Subventionen für Elektroautos, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge an strengere europäische Wertschöpfungsvorgaben knüpfen und reagiert damit auf die wachsende Konkurrenz aus China. Welche Folgen hat dieser Kurs für Hersteller und Lieferketten in Europa?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.02.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Die EU verschärft ihre Subventionsregeln für emissionsarme Fahrzeuge, um sich gegen die wachsende Konkurrenz aus China zu behaupten und die europäische Wertschöpfung zu stärken (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Die EU will Auto-Subventionen künftig an mindestens 70 Prozent europäische Wertschöpfung knüpfen.
  • Damit reagiert Brüssel auf die wachsende Konkurrenz aus China und stärkt die heimische Industrie.
  • Zulieferer begrüßen den Schritt, während exportstarke Hersteller vor Risiken warnen.

