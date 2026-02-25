Politik

Kuba im geopolitischen Spannungsfeld: Díaz-Canel vor strategischer Bewährungsprobe

Kubas Regime gerät durch Energiekrise, geopolitischen Druck und wachsende Isolation zunehmend unter strukturellen Stress. Steht das kommunistische System unter Präsident Díaz-Canel vor einem historischen Umbruch?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.02.2026 05:41
Lesezeit: 3 min
Präsident Díaz-Canel steht in Kuba angesichts der Energiekrise und verschärfter US-Sanktionen vor einer entscheidenden Belastungsprobe für das Regime (Foto: iStock.com, Adrian Wojcik) Foto: Adrian Wojcik

Im Folgenden:

  • Warum Kubas Energiekrise das kommunistische System unter Díaz-Canel strukturell gefährdet.
  • Welche geheimen Gespräche zwischen Washington und Havanna trotz offizieller Funkstille stattfinden.
  • Weshalb die Destabilisierung Kubas für Deutschland und die EU wirtschaftlich relevant wird.

