Politik

Draghi stößt Grundsatzdebatte an: Europäische Föderation für mehr Handlungsfähigkeit?

Mario Draghi löst mit seiner Forderung nach einer europäischen Föderation eine Grundsatzdebatte über die Zukunft der EU aus. Kann eine stärkere Integration die Europäische Union geopolitisch festigen, ohne neue politische Spannungen zu verschärfen?