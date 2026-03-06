Politik

Machtwechsel im Südwesten? Worauf es bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ankommt

In Baden-Württemberg steht eine politische Zäsur bevor. Nach 15 Jahren endet die Ära von Winfried Kretschmann, der seit 2011 für Bündnis 90/Die Grünen an der Spitze der Landesregierung steht. Die Wahl entscheidet nicht nur über seine Nachfolge, sondern auch über mögliche neue Mehrheiten, ein verändertes Wahlrecht und die künftige politische Richtung im Südwesten.