Unternehmen

Mehr Unternehmergeist: Zahl wirtschaftlich bedeutender Neugründungen steigt deutlich

Trotz konjunktureller Unsicherheiten wagen in Deutschland wieder mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Besonders bei wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen zeigt sich eine spürbare Belebung. Neue Zahlen von Statistisches Bundesamt deuten darauf hin, dass der Unternehmergeist im Land wieder zunimmt.