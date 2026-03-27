Finanzen

Reform Riester-Rente beschlossen: Wie man künftig fürs Alter vorsorgen kann

Längst ist klar, dass die Riester-Rente keine Zukunft hat. Jetzt gibt es eine Alternative. Die bringt höhere Rendite-Chancen, aber auch mehr Risiko. Wie viel der Staat zuschießt und was Sparer mit alten Riester-Verträgen jetzt tun können.