Unternehmen

90-Tage-Formel: Mit diesen 6 Maßnahmen können Unternehmen Mitarbeiter binden

Mitarbeiterbindung ist kein „Feelgood“-Projekt, sondern ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Wenn vakante Stellen im Schnitt Monate offen sind und schnell fünfstellige Kosten verursachen, ist die günstigste Versicherung nicht das nächste Recruitingtool – sondern ein sauberer Start.
Autor
avtor
Anika Völger
27.03.2026 12:32
Lesezeit: 4 min
90-Tage-Formel: Mit diesen 6 Maßnahmen können Unternehmen Mitarbeiter binden
Gute Onboarding-Maßnahmen können zu dauerhafter Mitarbeiterbindung führen. (Foto: iStockphoto.com/Prostock-Studio) Foto: Prostock-Studio

Im Folgenden:

  • 49.500 Euro pro offener Stelle – bevor überhaupt Leistung kommt.
  • Warum 90 Tage über Bleiben oder Gehen entscheiden.
  • 6 Sofortmaßnahmen, damit Onboarding zur Mitarbeiterbindung führt.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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