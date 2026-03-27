Finanzen

Riester-Rente: Bundestag beschließt Ende der alten Riester-Rente - Sparer profitieren ab 2027

Die private Altersvorsorge wird zum Jahreswechsel reformiert. In Zukunft gibt es ein Depot, das Investitionen erlaubt und vom Staat gefördert wird. Die bringt höhere Rendite-Chancen, aber auch mehr Risiko. Wie viel der Staat zuschießt und was Sparer mit alten Riester-Verträgen jetzt tun können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.03.2026 19:44
Lesezeit: 3 min
Riester-Rente: Bundestag beschließt Ende der alten Riester-Rente - Sparer profitieren ab 2027
Reform Riester-Rente: Anders als bisher sollen auch alle Selbstständigen in die staatlich geförderte Altersvorsorge einzahlen können. (Foto: dpa) Foto: Jonas Walzberg

Im Folgenden:

  • Warum der Bundestag die Riester-Rente durch ein flexibleres Vorsorgemodell ersetzt.
  • Wie viel der Staat künftig pro eingezahltem Euro zur privaten Altersvorsorge beisteuert.
  • Was Sparer mit bestehenden Riester-Verträgen jetzt konkret tun können.

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