Finanzen

Riester-Rente: Bundestag beschließt Ende der alten Riester-Rente - Sparer profitieren ab 2027

Die private Altersvorsorge wird zum Jahreswechsel reformiert. In Zukunft gibt es ein Depot, das Investitionen erlaubt und vom Staat gefördert wird. Die bringt höhere Rendite-Chancen, aber auch mehr Risiko. Wie viel der Staat zuschießt und was Sparer mit alten Riester-Verträgen jetzt tun können.