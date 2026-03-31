Wirtschaft

Ostdeutsche Wirtschaft tritt auf die Bremse: Geschäftsklima sinkt erneut

Die konjunkturelle Stimmung in Ostdeutschland hat sich im März leicht eingetrübt. Laut aktuellen Daten des Ifo-Instituts Dresden sank der Geschäftsklimaindex geringfügig auf 88,9 Punkte. Während die Unternehmen ihre momentane Geschäftslage überraschend positiv bewerten, blicken sie mit wachsender Skepsis auf die kommenden Monate: Die Erwartungen für die nahe Zukunft wurden spürbar nach unten korrigiert.