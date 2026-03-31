Wirtschaft

Ostdeutsche Wirtschaft tritt auf die Bremse: Geschäftsklima sinkt erneut

Die konjunkturelle Stimmung in Ostdeutschland hat sich im März leicht eingetrübt. Laut aktuellen Daten des Ifo-Instituts Dresden sank der Geschäftsklimaindex geringfügig auf 88,9 Punkte. Während die Unternehmen ihre momentane Geschäftslage überraschend positiv bewerten, blicken sie mit wachsender Skepsis auf die kommenden Monate: Die Erwartungen für die nahe Zukunft wurden spürbar nach unten korrigiert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.03.2026 14:20
Lesezeit: 1 min
Ostdeutsche Wirtschaft tritt auf die Bremse: Geschäftsklima sinkt erneut
Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, sitzt vor Beginn der 56. Regionalkonferenz der Regierungschefin und der Regierungschefs der ostdeutschen Länder im Roten Rathaus (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Geschäftserwartungen ostdeutscher Unternehmen im März spürbar gesunken sind.
  • Wie sich Industrie, Handel und Bau in Ostdeutschland konjunkturell unterschiedlich entwickeln.
  • Weshalb der Ifo-Index für Ostdeutschland als verlässlicher Konjunkturfrühindikator gilt.

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