Politik

Tankrabatt ab 1. Mai erreicht Verbraucher womöglich verspätet

Mit dem Tankrabatt plant die Politik sinkende Spritpreise. Doch zwischen Gesetz und Zapfsäule liegen komplexe Mechanismen. Schon einmal zeigte sich, dass Entlastungen verzögert wirken. Müssen Autofahrer erneut Geduld haben, bevor sie tatsächlich profitieren können?