Wirtschaft

Verschuldungsdynamik? Bundesrechnungshof warnt vor wachsender Staatsverschuldung

Deutschland steht vor wichtigen finanzpolitischen Entscheidungen: Der Bundeshaushalt 2027 soll kommende Woche konkrete Formen annehmen. Doch steigende Schulden und wachsende Finanzierungslücken sorgen für zunehmende Kritik. Droht dem Staatshaushalt eine gefährliche Entwicklung, die außer Kontrolle gerät?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 13:43
Aktualisiert: 20.04.2026 13:43
Lesezeit: 1 min
Verschuldungsdynamik? Bundesrechnungshof warnt vor wachsender Staatsverschuldung
Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofes, warnt vor einer Verschuldungsdynamik im Bundeshaushalt. (Foto: dpa) Foto: Wolfgang Kumm

Im Folgenden:

  • Warum wächst die Verschuldung des Bundes so stark an?
  • Wie will die Regierung Milliardenlücken im Haushalt schließen?
  • Welche Rolle spielen Sondervermögen außerhalb des Haushalts?

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