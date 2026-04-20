Finanzen

Commerzbank-Aktie: Unicredit greift deutsches Geldinstitut scharf an - und fordert strategische Neuausrichtung

Im Ringen um die Commerzbank verschärft Unicredit den Ton und kritisiert zentrale Strukturen des Instituts. Die Commerzbank-Aktie zeigt sich von den Streitigkeiten zum Wochenstart unbeeindruckt. Steht die Zukunft der Bank auf dem Spiel? Was heißt das für Anleger des DAX-Wertes?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 12:30
Aktualisiert: 20.04.2026 12:30
Lesezeit: 2 min
Commerzbank-Aktie: Unicredit greift deutsches Geldinstitut scharf an - und fordert strategische Neuausrichtung
Commerzbank-Aktie: Im Ringen um die Commerzbank verschärft Unicredit den Ton. (Foto: dpa) Foto: Michael Brandt

Im Folgenden:

  • Warum kritisiert Unicredit die Commerzbank-Aktie so scharf?
  • Wie reagiert der Commerzbank-Aktienkurs auf den Druck?
  • Welche Schwächen sieht Unicredit beim DAX-Wert konkret?

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