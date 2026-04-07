Finanzen

Digitales Trinkgeld umstritten: Trinkgeldvorgaben per Terminal stoßen auf wenig Begeisterung

Vorgeschlagene Trinkgeldbeträge am Kartenterminal sind umstritten: Nur knapp drei von zehn Deutschen finden sie praktisch – Ältere sind besonders skeptisch.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.04.2026 07:23
Lesezeit: 1 min
Digitales Trinkgeld umstritten: Trinkgeldvorgaben per Terminal stoßen auf wenig Begeisterung
Umfrage: 68 Prozent der Befragten fanden es nicht angemessen, am Terminal nur Beträge ab zehn Prozent anzuzeigen. (Foto: dpa) Foto: Gregor Tholl

Im Folgenden:

  • Warum vorgeschlagene Trinkgeldbeträge am Terminal bei Deutschen kaum Anklang finden.
  • Weshalb zwei Drittel der Befragten durch die Voreinstellungen mehr Trinkgeld geben als geplant.
  • Wie stark das Vertrauen ins digitale Trinkgeld je nach Altersgruppe variiert.

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