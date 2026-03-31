Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street legt stark zu, da die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Konflikts wächst

Autor
Bonnier Investor
31.03.2026 22:11
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street legt stark zu, da die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Konflikts wächst
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Aussichten auf Deeskalation im Iran-Konflikt

Die US-Märkte schlossen am Dienstag im Plus, wahrscheinlich angetrieben von Berichten, dass Präsident Donald Trump den Iran-Krieg bald beenden könnte, zumal er heute gegenüber der New York Post erklärte, dass sich die Straße von Hormus „automatisch öffnen“ werde.

Trump hat jedoch Ländern wie Großbritannien, die von der Sperrung der Straße von Hormus betroffen sind, mitgeteilt, sie sollten sich „ihr eigenes Öl besorgen“, da die USA „nicht mehr da sein werden, um euch zu helfen“. Der US-Präsident meldete sich auf der Plattform Truth Social zu Wort und schrieb, dass im Iran „der schwierige Teil erledigt“ sei.

Er schrieb weiter: ‚Ihr müsst anfangen zu lernen, wie man für sich selbst kämpft; die USA werden nicht mehr da sein, um euch zu helfen, genau wie ihr für uns nicht da wart. Der Iran wurde im Grunde genommen dezimiert. Der schwierige Teil ist erledigt. Besorgt euch euer eigenes Öl! Präsident DJT.‘

Dow Jones verzeichnet kräftige Kursgewinne

Der Dow Jones Industrial kletterte heute um 2,49 Prozent auf 46.341,08 Punkte.

Die Hauptantriebskräfte im Index waren Nvidia und Boeing, die um 5,62 Prozent beziehungsweise 5,20 Prozent zulegten.

Frühere Berichte der iranischen Revolutionsgarden über mögliche Angriffe auf einige der führenden US-Unternehmen könnten zu einem gewissen Rückzug unter den Anlegern beigetragen haben.

Dennoch schlossen Boeing und Nvidia, die beide von den iranischen Revolutionsgarden aufgeführt wurden, im Plus.

Eine Belastung für den Index stellte unterdessen Coca-Cola dar; die Aktie gab bis zum Handelsschluss um 0,28 Prozent nach.

S&P 500 und Nasdaq folgen dem Aufwärtstrend

Auch der S&P 500 schloss im positiven Bereich und stieg um 2,91 Prozent auf 6.528,47 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq legte bis zum Schlussgong um 3,83 Prozent auf 21.590,63 Punkte zu.

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