Finanzen

Elementarschadenversicherung: Was Versicherte wissen müssen – 7 wichtige Tipps

Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen immer häufiger hohe Schäden an Häusern und Wohnungen. Viele Eigentümer verlassen sich auf ihre bestehende Versicherung – doch genau dort entstehen oft gefährliche Lücken. Worauf Verbraucher beim Elementarschutz unbedingt achten sollten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 12:09
Lesezeit: 4 min
Elementarschadenversicherung: Was Versicherte wissen müssen – 7 wichtige Tipps
Welche Schäden deckt eine Elementarschadenversicherung wirklich ab? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum reicht die normale Wohngebäudeversicherung oft nicht aus?
  • Welche Naturgefahren sind tatsächlich abgesichert?
  • Welche Schäden zahlen Versicherer grundsätzlich nicht?

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