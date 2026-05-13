Finanzen

Elementarschadenversicherung: Was Versicherte wissen müssen – 7 wichtige Tipps

Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen immer häufiger hohe Schäden an Häusern und Wohnungen. Viele Eigentümer verlassen sich auf ihre bestehende Versicherung – doch genau dort entstehen oft gefährliche Lücken. Worauf Verbraucher beim Elementarschutz unbedingt achten sollten.