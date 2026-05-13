Vertrauenskrise trotz Einigkeitswunsch: EU-Skepsis in Deutschland erreicht Höchststand

Nur noch 48 Prozent der Deutschen vertrauen der EU als Schutzfunktion. Was steckt hinter dem drastischen Vertrauenseinbruch seit 2024? Die Zahlen im Überblick (Foto: dpa).

Nur noch 48 Prozent der Deutschen vertrauen der EU als Schutzfunktion. Was steckt hinter dem drastischen Vertrauenseinbruch seit 2024? Die Zahlen im Überblick (Foto: dpa). Foto: Virginia Mayo

Im Folgenden:

Dramatischer Rückgang der VertrauenswerteEine aktuelle Erhebung des Instituts Infratest Dimap im Auftrag der Aachener Karlspreisstiftung zeichnet ein besorgniserregendes Bild der Stimmungslage in...

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