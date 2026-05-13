Politik

Vertrauenskrise trotz Einigkeitswunsch: EU-Skepsis in Deutschland erreicht Höchststand

Das Vertrauen in die Schutzfunktion der Europäischen Union ist innerhalb der deutschen Bevölkerung massiv eingebrochen. Während eine breite Mehrheit die Notwendigkeit eines starken Europas betont, zweifeln immer mehr Bürger daran, ob die Institution in Krisenzeiten tatsächlich Stabilität und Sicherheit gewährleisten kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 13:07
Lesezeit: 1 min
Vertrauenskrise trotz Einigkeitswunsch: EU-Skepsis in Deutschland erreicht Höchststand
Nur noch 48 Prozent der Deutschen vertrauen der EU als Schutzfunktion. Was steckt hinter dem drastischen Vertrauenseinbruch seit 2024? Die Zahlen im Überblick (Foto: dpa). Foto: Virginia Mayo

Im Folgenden:

Dramatischer Rückgang der VertrauenswerteEine aktuelle Erhebung des Instituts Infratest Dimap im Auftrag der Aachener Karlspreisstiftung zeichnet ein besorgniserregendes Bild der Stimmungslage in...

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