Politik

Kurswechsel beim Heizgesetz: Bundesregierung lockert Verbot von Gas- und Ölheizungen

Die neue Regelung sieht vor, dass, obwohl fossile Brennstoffe in modernen Anlagen vorerst zulässig bleiben, ab 2029 eine verpflichtende Quote für biologische Energieträger greift. Angesichts dieser Lockerungen warnen Experten vor einem Scheitern der nationalen Klimavorgaben.