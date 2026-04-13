Finanzen

VW-Aktie unter Druck: Schwache Verkaufszahlen belasten - in China ist VW dennoch wieder Spitzenreiter

Der VW-Aktienkurs schwächelt angesichts rückläufiger Auslieferungen weltweit. Besonders China und die USA belasten die Entwicklung der Volkswagen-Aktie. Doch ein unerwarteter Erfolg wirft Fragen auf: Kann Volkswagen diesen Trend wirklich nachhaltig drehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 12:55
Lesezeit: 3 min
VW-Aktie unter Druck: Schwache Verkaufszahlen belasten - in China ist VW dennoch wieder Spitzenreiter
Der VW-Aktienkurs steht unter Druck durch sinkende Auslieferungen. (Foto: dpa) Foto: Felix Kästle

Im Folgenden:

VW-Aktie unter Druck: VW verkauft weniger Autos - in China aber wieder Nummer 1Die VW-Aktie steht im Fokus: VW verkauft immer weniger Autos. Vor allem in China und den USA muss der Konzern deutliche...

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