VW-Aktie unter Druck: Schwache Verkaufszahlen belasten - in China ist VW dennoch wieder Spitzenreiter

Der VW-Aktienkurs steht unter Druck durch sinkende Auslieferungen. (Foto: dpa)

Der VW-Aktienkurs steht unter Druck durch sinkende Auslieferungen. (Foto: dpa) Foto: Felix Kästle

Im Folgenden:

VW-Aktie unter Druck: VW verkauft weniger Autos - in China aber wieder Nummer 1Die VW-Aktie steht im Fokus: VW verkauft immer weniger Autos. Vor allem in China und den USA muss der Konzern deutliche...

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