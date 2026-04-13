Wirtschaft

Effizienz im Job: So optimieren Sie Prozesse im Büro – und senken Kosten

Meetings ohne Ergebnis, wachsende To-do-Listen und überholte Regeln: In vielen Teams hat sich unbemerkt Ballast angesammelt. Ein gezielter Frühjahrsputz kann Abläufe verschlanken, Zeit freimachen und Effizienz im Job steigern. Doch was gehört wirklich weg – und was muss bleiben?