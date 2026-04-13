Wirtschaft

Krieg im Nahen Osten: IWF sieht steigenden Finanzbedarf in zweistelliger Milliardenhöhe

Der Krieg im Nahen Osten setzt die betroffenen Volkswirtschaften zunehmend unter finanziellen und strukturellen Druck, während internationale Institutionen vor langfristigen Folgen warnen. Wie stark wird der steigende Hilfsbedarf die globale Wirtschaft und die Stabilität ganzer Regionen beeinflussen?