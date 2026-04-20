Straße von Hormus: Nahost-Konflikt treibt Ölpreis aktuell kräftig nach oben, Aktienfutures unter Druck

Ölpreise aktuell deutlich fester: Geopolitische Spannungen belasten

Die am Wochenende eskalierten Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben die Anleger vorsichtiger werden lassen: Der Ölpreis zog deutlich an, während die Futures auf wichtige Aktienindizes nachgaben.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg um 5,5 Prozent auf 95,35 US-Dollar je Barrel. Auslöser waren unter anderem Berichte über einen Vorfall, bei dem die US-Marine ein iranisches Schiff beschlagnahmte, während Teheran das Feuer auf Schiffe eröffnete und seine Kontrollmaßnahmen in der Straße von Hormus wieder verschärfte, wie Bloomberg berichtete.

Auch die US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um rund 6 Prozent und wurde zuletzt bei 88,88 US-Dollar je Barrel gehandelt.

Aktienfutures unter Druck: Ölpreisanstieg belastet globale Märkte

An den Aktienmärkten gerieten die Futures unter Druck: Die Terminkontrakte auf den US-Leitindex S&P 500 gaben um 0,6 Prozent nach – trotz eines Rekordschlusses des Index am Freitag. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average verloren rund 0,7 Prozent, während die Nasdaq-100-Futures ebenfalls um 0,6 Prozent nachgaben. Auch für Europa signalisieren die Futures einen schwächeren Handelsstart: Sowohl der Euro STOXX 50 als auch der deutsche Leitindex DAX dürften zum Handelsbeginn um etwa 1,2 Prozent nachgeben.

Staatsanleihen gerieten unter Druck, da steigende Ölpreise die Inflation anheizen könnten. Der US-Dollar, der in geopolitisch unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gilt, konnte sich nach den Schwächen der vergangenen Wochen leicht erholen. Gleichzeitig relativierten die Bewegungen vom Montag die Entwicklungen der Vorwoche, als Optimismus über eine mögliche diplomatische Lösung die Anlegerstimmung gestützt hatte.

Die asiatischen Börsen entwickelten sich hingegen überwiegend freundlich: Der MSCI Asia-Pacific Index legte um 0,6 Prozent zu, der Hang Seng in Hongkong gewann 0,83 Prozent und der japanische Nikkei 225 stieg um 0,8 Prozent. Zu den Treibern zählten insbesondere Halbleiterwerte wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und SK Hynix.

Fokus auf die Straße von Hormus und diplomatische Perspektiven

Die erneute Eskalation rund um die Straße von Hormus könnte die Volatilität an den Märkten wieder erhöhen. Eine zweiwöchige Waffenruhe läuft am Mittwoch aus, und die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die USA und der Iran ihre Verhandlungen fortsetzen können.

Kerry Craig, Global Market Strategist bei JPMorgan Asset Management, erklärte, die Märkte bewegten sich derzeit gewissermaßen im Kreis – zugleich setzten Investoren weiterhin auf eine Entspannung des Konflikts. Die politischen Signale bleiben widersprüchlich: US-Präsident Donald Trump drohte mit der Zerstörung iranischer Infrastruktur im Falle eines Scheiterns der Gespräche. Der Iran wiederum ließ erkennen, dass er sich möglicherweise nicht an einer neuen Verhandlungsrunde beteiligen werde, solange die US-Seeblockade andauert.

Marktreaktion bleibt moderat

Trotz der geopolitischen Spannungen fiel die Marktreaktion bislang vergleichsweise verhalten aus. Analysten zufolge haben die Ereignisse vom Wochenende nicht dazu geführt, dass die Waffenstillstandsverhandlungen vollständig gescheitert wären. In anderen Anlageklassen gaben die Preise nach: Der Goldpreis verbilligte sich um 0,8 Prozent, Silber um ein Prozent. Der Bitcoin-Kurs notierte stabil bei rund 74.500 US-Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,27 Prozent.

Die europäischen Erdgas-Futures sprangen hingegen zeitweise um bis zu 11 Prozent nach oben, nachdem der Iran die strategisch wichtige Engstelle der Straße von Hormus erneut geschlossen hatte.

Märkte zwischen Hoffnung und Risiko

Nach Einschätzung von Marktteilnehmern bleibt die Unsicherheit hoch. Der aktuelle Verkaufsdruck wird jedoch eher als kurzfristige Positionsanpassung denn als Beginn einer tiefergehenden Vertrauenskrise gewertet. Mit Blick auf die neue Handelswoche richten Investoren ihr Augenmerk zudem auf eine Reihe wichtiger Unternehmenszahlen. Schwergewichte wie Tesla, Intel und United Airlines werden in den kommenden Tagen ihre Ergebnisse vorlegen – ein weiterer Belastungstest für Märkte, die sich zwischen Rekordbewertungen und steigenden geopolitischen Risiken bewegen.

Die aktuellen Marktbewegungen zeigen einmal mehr, wie sensibel globale Finanzmärkte auf geopolitische Spannungen reagieren. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck und könnten geldpolitische Spielräume einschränken, während gleichzeitig die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts anhält. Dennoch bleibt die Reaktion bislang kontrolliert – ein Zeichen dafür, dass Investoren weiterhin auf eine diplomatische Lösung hoffen. Kurzfristige Ausschläge könnten jedoch jederzeit zunehmen, insbesondere rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus. Für Anleger bedeutet dies: erhöhte Wachsamkeit, flexible Positionierung und ein klarer Blick auf Risiken und Chancen gleichermaßen.