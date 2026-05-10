Wirtschaft

Quantencomputing an der Börse: Was Anleger jetzt wissen sollten

Quantencomputing wird für Anleger zunehmend greifbar, da technische Fortschritte und neue Börsengänge den Markt in eine neue Phase führen. Welche Chancen bietet die Quantentechnologie, sobald erste Anbieter belastbare Umsätze erzielen und große Tech-Konzerne den Markt prägen?