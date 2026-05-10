Wirtschaft

Quantencomputing an der Börse: Was Anleger jetzt wissen sollten

Quantencomputing wird für Anleger zunehmend greifbar, da technische Fortschritte und neue Börsengänge den Markt in eine neue Phase führen. Welche Chancen bietet die Quantentechnologie, sobald erste Anbieter belastbare Umsätze erzielen und große Tech-Konzerne den Markt prägen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.05.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
Quantencomputing an der Börse: Was Anleger jetzt wissen sollten
Quantencomputing gewinnt durch Börsengänge, steigende Umsätze und das Engagement großer Tech-Konzerne an Bedeutung für Anleger (Foto: dpa) Foto: IBM

Im Folgenden:

  • Warum Quantencomputing-Aktien seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent gestiegen sind.
  • Welche neuen Börsengänge den Quantensektor 2025 und 2026 grundlegend verändern.
  • Wie Nvidia, Google und IBM das Rennen um den kommerziellen Quantencomputer beeinflussen.

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