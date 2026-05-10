Politik

Wie denken Jugendliche über Deutschland? Jugendstudien geben ernüchternde Antworten

Psychische Belastungen sind bei jungen Deutschen auf Höchststand. Jugendliche sind zunehmend besorgt über ihre eigene Zukunft. Immer mehr denken ans Auswandern und sehen ihre Zukunft nicht im Heimatland. Der Protest der Jugend ist noch nicht laut, aber unter der Oberfläche braut sich etwas zusammen.