Politik

Wie denken Jugendliche über Deutschland? Jugendstudien geben ernüchternde Antworten

Psychische Belastungen sind bei jungen Deutschen auf Höchststand. Jugendliche sind zunehmend besorgt über ihre eigene Zukunft. Immer mehr denken ans Auswandern und sehen ihre Zukunft nicht im Heimatland. Der Protest der Jugend ist noch nicht laut, aber unter der Oberfläche braut sich etwas zusammen.
Autor
Mirell Bellmann
10.05.2026 14:33
Lesezeit: 4 min
Wie denken Jugendliche über Deutschland? Jugendstudien geben ernüchternde Antworten
„Jugend in Deutschland 2026“-Studie: Ein Fünftel der jungen Generation gibt an, konkrete Pläne zu haben, aus Deutschland wegzuziehen, um im Ausland bessere Lebensbedingungen zu finden. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Wie viele deutsche Jugendliche pessimistisch auf die Zukunft blicken.
  • Weshalb jeder fünfte junge Deutsche über Auswanderung nachdenkt. 
  • Welche Themen die Sorgen der 14- bis 17-Jährigen am stärksten prägen.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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