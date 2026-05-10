Immobilien

Mieten 101: Wie Sie Ihre Traumwohnung kriegen - trotz eines angespannten Immobilienmarktes

Jeder kennt Horrorgeschichten von Wohnungsbesichtigungen mit 50 Bewerbern auf ebenso vielen Quadratmetern. Wie Sie als Bewerber aus der Masse herausstechen, worauf Vermieter achten und wie selbst junge Mieter Chancen bekommen.