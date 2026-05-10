Immobilien

Mieten 101: Wie Sie Ihre Traumwohnung kriegen - trotz eines angespannten Immobilienmarktes

Jeder kennt Horrorgeschichten von Wohnungsbesichtigungen mit 50 Bewerbern auf ebenso vielen Quadratmetern. Wie Sie als Bewerber aus der Masse herausstechen, worauf Vermieter achten und wie selbst junge Mieter Chancen bekommen.
Autor
avtor
Nataly Sesic
10.05.2026 12:20
Lesezeit: 4 min
Mieten 101: Wie Sie Ihre Traumwohnung kriegen - trotz eines angespannten Immobilienmarktes
1,4 Millionen Wohnungen fehlen in Deutschland. Mit diesen konkreten Tipps zu Bewerbung, Besichtigung und Mietvertrag kommen Sie schneller ans Ziel (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie sieht die Situation auf dem Wohnungsmarkt aus?
  • Wie überzeugt man als Wohnungssuchender?
  • Wie kann man sich vor Immobilienbetrug schützen?

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Nataly Sesic
Nataly Sesic ist seit 2023 als freie Autorin im Bereich Immobilien bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war sie als Producerin bei Galileo beschäftigt und hat frei für internationale Marken wie Apple Music und The Walt Disney Company gearbeitet. Neben Immobilien ist ihr Steckenpferd Musik – der Spagat zwischen Kunst und Politik macht ihr dabei besonders Spaß. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und macht aktuell ihren Master in Buchwissenschaft.
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