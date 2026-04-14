Panorama

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Was aktuell gilt

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist gesetzlich geregelt, sorgt aber immer wieder für Unsicherheit. Besonders kompliziert wird es, wenn Beschäftigte mehrfach oder unterschiedlich erkranken. Wann greift der Anspruch – und wann endet er?