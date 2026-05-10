Wirtschaft

Die Box, die Distanzen schrumpfen ließ: 60 Jahre Logistik-Wunder

Sie sehen aus wie bunte Bauklötze aus Stahl und passen nahtlos auf Schiffe, Züge sowie Lastwagen: Container. Als am 5. Mai 1966 das erste Vollcontainerschiff in einem deutschen Hafen festmachte, ahnte kaum jemand, dass dies der Startschuss für die totale Umkrempelung der Weltwirtschaft war.