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Millionenhaftung nach Fehlurteil: Stiftung Warentest unterliegt vor Gericht

Ein fehlerhaftes Testurteil kommt die Stiftung Warentest teuer zu stehen: Das Oberlandesgericht Frankfurt hat dem Rauchmelder-Hersteller Pyrexx dem Grunde nach Schadenersatz zugesprochen. Nachdem ein beauftragtes Prüflabor eigenmächtig von gängigen Normen abwich, sieht das Gericht die Stiftung in der Pflicht. Während das Urteil die Verantwortlichkeit klärt, bahnt sich nun ein juristisches Tauziehen um die tatsächliche Höhe der Entschädigung an.