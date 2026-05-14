Wirtschaft

Lebenslauf verliert an Bedeutung: Warum sich der Bewerbungsprozess verändert

Der Lebenslauf gilt für viele Arbeitgeber weiterhin als zentrales Instrument im Bewerbungsprozess und prägt maßgeblich die Auswahl von Kandidaten. Doch wie aussagekräftig ist ein Lebenslauf tatsächlich, wenn es um Potenzial, Motivation und langfristige Leistungsfähigkeit geht?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.05.2026 07:23
Lesezeit: 3 min
Lebenslauf verliert an Bedeutung: Warum sich der Bewerbungsprozess verändert
Ein Lebenslauf allein reicht im Bewerbungsprozess oft nicht aus, um das tatsächliche Potenzial von Kandidaten im modernen Arbeitsmarkt verlässlich zu beurteilen (Foto: iStock.com, Liudmila Chernetska) Foto: Liudmila Chernetska

Im Folgenden:

  • Warum der klassische Lebenslauf als Auswahlkriterium zunehmend an Aussagekraft verliert.
  • Welche verborgenen Potenziale Unternehmen bei der Personalauswahl systematisch übersehen.
  • Weshalb ein Umdenken im Recruiting auch für den deutschen Arbeitsmarkt entscheidend wird.

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