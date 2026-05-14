Wirtschaft

Lebenslauf verliert an Bedeutung: Warum sich der Bewerbungsprozess verändert

Der Lebenslauf gilt für viele Arbeitgeber weiterhin als zentrales Instrument im Bewerbungsprozess und prägt maßgeblich die Auswahl von Kandidaten. Doch wie aussagekräftig ist ein Lebenslauf tatsächlich, wenn es um Potenzial, Motivation und langfristige Leistungsfähigkeit geht?