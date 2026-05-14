Wirtschaft

Produktivität durch KI: Nobelpreisträger Philippe Aghion warnt vor Risiken für den Arbeitsmarkt

Die KI-Revolution verspricht mehr Produktivität, stellt die EU-Arbeitsmärkte aber gleichzeitig vor eine politische Bewährungsprobe. Kann Europa den technologischen Umbruch abfedern und daraus einen Standortvorteil machen?