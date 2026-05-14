Wirtschaft

Produktivität durch KI: Nobelpreisträger Philippe Aghion warnt vor Risiken für den Arbeitsmarkt

Die KI-Revolution verspricht mehr Produktivität, stellt die EU-Arbeitsmärkte aber gleichzeitig vor eine politische Bewährungsprobe. Kann Europa den technologischen Umbruch abfedern und daraus einen Standortvorteil machen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.05.2026 05:35
Lesezeit: 8 min
Produktivität durch KI: Nobelpreisträger Philippe Aghion warnt vor Risiken für den Arbeitsmarkt
Philippe Aghion sieht in der KI-Revolution eine historische Produktivitätschance für Europa, warnt aber vor sozialen Verwerfungen und wachsendem Populismus (Foto: iStock.com, HudHudPro) Foto: HudHudPro

Im Folgenden:

  • Warum Nobelpreisträger Aghion Europas Sozialmodell als entscheidenden KI-Vorteil sieht.
  • Wie KI das jährliche Produktivitätswachstum laut Aghion fast verdoppeln könnte.
  • Weshalb falsche Arbeitsmarktpolitik bei KI zu Populismus und gesellschaftlichem Aufruhr führen kann.

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