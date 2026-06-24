Wirtschaft

Unternehmer Dräger fordert klare Kante statt Kurswechsel

Ständige Richtungswechsel schaden nach Ansicht von Unternehmer Stefan Dräger dem Standort Deutschland und untergraben Vertrauen bei Investoren. Gleichzeitig stellt der Firmenchef der Bundesregierung ein überraschend positives Zeugnis aus und sieht in der Rentenpolitik eine wichtige Bewährungsprobe.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.06.2026 07:21
Lesezeit: 2 min
Unternehmer Dräger fordert klare Kante statt Kurswechsel
Der Drägerwerk-Chef Stefan Dräger posiert vor der Kamera. Der Lübecker Unternehmer Stefan Dräger wünscht sich von der Politik klare Ansagen zu notwendigen Reformen in Deutschland. "Wir Unternehmer können uns ja anpassen und verändern." (Foto: dpa) Foto: --

Im Folgenden:

  • Weshalb Dräger Deutschlands Glaubwürdigkeit in Brüssel gefährdet sieht.
  • Warum der Unternehmer Angela Merkels Kurskontinuität hervorhebt.
  • Welche Vorwürfe Dräger gegen Berliner Ministerien erhebt.

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