Wirtschaft

Deutsche Industrie trotzt der Krise: Jetzt entscheidet der Reformkurs

Deutschlands Wirtschaft sendet überraschend deutliche Lebenszeichen: Industrie und Bau produzieren mehr, während die Inflation nachlässt. Doch von einem echten Aufschwung kann noch keine Rede sein. Hohe Finanzierungskosten, schleppende Reformen und der wachsende Konkurrenzdruck aus China könnten die Erholung schneller beenden, als sie begonnen hat.