Wirtschaft

Deutsche Industrie trotzt der Krise: Jetzt entscheidet der Reformkurs

Deutschlands Wirtschaft sendet überraschend deutliche Lebenszeichen: Industrie und Bau produzieren mehr, während die Inflation nachlässt. Doch von einem echten Aufschwung kann noch keine Rede sein. Hohe Finanzierungskosten, schleppende Reformen und der wachsende Konkurrenzdruck aus China könnten die Erholung schneller beenden, als sie begonnen hat.
Autor
Jerzy Morawski
20.07.2026 13:27
Lesezeit: 8 min
Deutsche Industrie trotzt der Krise: Jetzt entscheidet der Reformkurs
Deutschlands Industrie sendet erste Lebenszeichen. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Industrie besser abschneidet als von Ökonomen erwartet.
  • Wie stark Bau und Produktion im Mai tatsächlich gewachsen sind.
  • Weshalb die sinkende Inflation Unternehmen und Verbraucher vorerst entlastet.

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