Finanzen

US-Märkte im Überblick: Wall Street legt zu, Dow über 50.000

Ein historischer Handelstag bricht Rekorde: Entdecken Sie die Hintergründe, die den Markt aktuell antreiben und für Feierstimmung sorgen.
Autor
Bonnier Investor
14.05.2026 22:33
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Wall Street legt zu, Dow über 50.000
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Gute Stimmung an den US-Märkten

Die Märkte an der Wall Street schlossen am Donnerstag im Plus, da starke Quartalszahlen von Cisco Systems und der Optimismus über die Gespräche zwischen den USA und China die Anlegerstimmung beflügelten.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent notierte im späten Handel bei rund 105 US-Dollar pro Barrel.

Dow Jones erreicht historischen Meilenstein

Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,75 Prozent zu und schloss bei 50.063,46 Punkten, nachdem er ein Tageshoch über der Marke von 50.000 Punkten erreicht hatte.

Allerdings belasteten Boeing und McDonald’s den Index und gaben um 4,73 Prozent beziehungsweise 0,23 Prozent nach. Die Aktien von Boeing schlossen im Minus, ungeachtet der Berichte, wonach China nach Gesprächen in Peking 200 Flugzeuge bei dem Luftfahrtriesen bestellen wird.

Starke Quartalszahlen befeuern Tech-Werte

Der S&P 500 stieg bis zur Schlussglocke um 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte.

Die Aktien von Cisco sorgten für Auftrieb im Index und verzeichneten bis zum Ende der Handelssitzung ein Plus von 13,41 Prozent.

Das Softwareunternehmen verzeichnete im frühen Handel einen Kurssprung von 14 Prozent, nachdem es für das dritte Quartal besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse und Prognosen gemeldet und gleichzeitig Pläne zum Abbau von fast 4.000 Arbeitsplätzen bekannt gegeben hatte.

Die technologielastige Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und stieg bis zum Handelsende um 0,88 Prozent auf 26.635,22 Punkte.

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