Finanzen

SAP-Aktie: Warum SAP im KI-Wettlauf plötzlich unter Druck gerät

SAP steht mit seiner neuen KI-Offensive vor einer Bewährungsprobe, die über Wachstum, Vertrauen der Investoren und die Stärke der SAP-Aktie entscheiden könnte. Kann der Softwarekonzern seine Datenmacht in einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter verwandeln?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.05.2026 18:41
Lesezeit: 5 min
SAP-Aktie: Warum SAP im KI-Wettlauf plötzlich unter Druck gerät
SAP will seine KI-Offensive nutzen, um die eigene Datenmacht zu verteidigen, Investoren zu überzeugen und die SAP-Aktie wieder näher an Europas Börsenspitze zu führen (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum SAP glaubt, dass 7,5 Millionen Datenpunkte das Geschäftsmodell vor KI-Konkurrenz schützen.
  • Wie SAP-Chef Christian Klein auf sinkende Margen und wachsende Kundenskepsis gegenüber KI-Produkten reagiert.
  • Welche neue Plattform SAP auf der Konferenz Sapphire vorstellen will und was das für Investoren bedeutet.

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